Giorgia Meloni attacca Conte: "Patetico e chiacchierone, ritira Di Maio". Lui: "Parlami di te"

19 maggio 2022 a

a

a

Volano stracci tra governo e opposizione. Giorgia Meloni replica a stretto giro a Giuseppe Conte, che ha tirato in ballo Fratelli d'Italia come componente di "una nuova maggioranza". Per il leader del Movimento 5 Stelle, che si è visto soffiar via la presidenza della Commissione Esteri al Senato, ci sarebbe un'alleanza che va da FdI a Italia Viva. Da qui la risposta della Meloni: "Patetico questo tentativo di giocare tutti i ruoli in commedia: ben incollati alle poltrone di Governo, ma cercando disperatamente di passare anche per opposizione - commenta al vetriolo su Twitter -. Vuoi fare sul serio sul dossier Ucraina? Ritira il tuo ministro degli Esteri, invece di fare tweet. Chiacchierone".

Video su questo argomento "Se non facciamo figli crolla tutto". Giorgia Meloni suona la sveglia: "Sostegni alla maternità"

Il botta e risposta a distanza non finisce qui, perché l'ex premier a sua volta interviene: "Giorgia parlaci di te, dopo 25 anni di politica. Sei la pasionaria dell’opposizione o quella che oggi vota con Renzi in Commissione Esteri? La paladina degli italiani o quella che vuole tagliare i fondi alle famiglie povere per investirli in armi? Sono tutt’orecchie".

Video su questo argomento "La maggioranza è a pezzi": Giorgia Meloni tenta la spallata al governo

Peccato però che a votare Stefania Craxi sia stato tutto il centrodestra e che i voti "mancanti", ossia quelli che non tornano nella conta, sono segreti. Il sospetto di Conte è che a tradire il centrosinistra sia stato Matteo Renzi, ma di certezze ce ne sono poche. In ogni caso Ettore Licheri ha ottenuto nove voti risicati, mentre la senatrice di Forza Italia ne ha incassati 12, ottenendo così la poltrona lasciata vacante dopo l'espulsione del grillino Vito Petrocelli.

Sondaggio, anche la Berlinguer si arrende a Giorgia Meloni: le ultime cifre pazzesche di FdI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.