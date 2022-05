Guido Crosetto, "Tornatene nella stalla", l'insulto a chi è morto fa scattare la rissa

26 maggio 2022 a

Guido Crosetto da il via a un nuovo duello online con l'europarlamentare Dino Giarrusso che annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle per fondare un suo partito. I due si sono beccati parecchio negli ultimi giorni e così Crosetto punge Giarrusso: "Ho letto solo ora e mi dispiace, Dino Giarrusso, che ti sia dimesso dal parlamento europeo, eri uno dei più simpatici dopotutto". Una frase ironica che sottolinea quanto resti attaccato alla poltrona il grillino che ha lasciato il Movimento ma non il suo scranno. La risposta è fulminea: "Pure laureato, pensa Guido Crosetto". E l'imprenditore risponde a tono: "Bene! Allora puoi trovare un lavoro facilmente, dopo che ti sarai dimesso. Su dai non è difficile".

Insomma il duello tra i due prosegue ma Crosetto contemporaneamente ha aperto un altro fronte, quello su chi insulta sui social Ciriaco De Mita. La frase con cui Crosetto l'ha ricordato è questa qui: "È morto Ciriaco De Mita. Lo conobbi 40 anni fa. Era una persona di straordinaria intelligenza e di profonda cultura. Ho percorso chilometri passeggiando in Transatlantico, avanti ed indietro, ascoltandolo, sempre lucido. Mi mancherà. A Dio, Ciriaco".

Qualcuno però non gradisce e commenta: "Evabbè rivalutiamo tutti". Secca la risposta di Crosetto: "No tranquillo, lei non sarà rivalutato da nessuno". Ma non finisce qui, un altro utente scrive: "ExCriccaAddio". Crosetto lo fulmina: "Torna nella stalla".

