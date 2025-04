L'aria che tira, caos dietro le quinte da Parenzo: tensione in studio

E alla fine arriva il vaffa. Nemmeno troppo difficile da pronosticare, quando al dibattito partecipa un tipo fumantino come Dino Giarrusso. A L’Aria che tira, su La7, David Parenzo e i suoi ospiti discutono della parziale retromarcia di Donald Trump sui dazi, congelati per tre mesi tranne che per la Cina, a cui invece sono stati pure aumentati al 145% e con effetto immediato.

L’ex inviato delle Iene nonché ex esponente del Movimento 5 Stelle (pluri-bocciato dagli elettori) accusa il presidente americano di aggiotaggio. «È un passo avanti, questo è peggio dell’insider trading perché la decide lui la notizia», attacca parlando di «una anomalia incredibile. Dopo di che stiamo parlando del Presidente degli Stati Uniti, l’uomo politicamente più potente del mondo che dice che sono tutti in fila a baciargli il c***o. Ha un peso politico, crea un cattivo esempio e aumenta lo smarrimento». In collegamento c’è l’economista Giulio Sapelli, che fortunatamente riporta tutta la discussione su un piano un po’ più complesso e articolato: «Siamo davanti a una lotta per il potere internazionale. La novità è che i cinesi minacciano di fare vendite di massa dei titoli di Stato Usa. Questa è la partita in gioco. Gli Stati Uniti - prosegue -, grazie al potere militare, dominano il mondo. La mossa cinese mira a mettere in discussione il ruolo degli Usa. Dietro la questione dei dazi c’è il potere mondiale».