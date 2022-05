Matteo Salvini, "è lui il nostro candidato alle regionali": chi corre per la Lombardia

28 maggio 2022 a

Attilio Fontana ancora candidato in Lombardia per le elezioni del 2023. A dare l'annuncio è Matteo Salvini che a Crema, a margine di un incontro elettorale, spiega: "Attilio Fontana è il nostro candidato alle regionali. È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio". E ancora, per essere più specifico: "Per me Fontana può tornare ad essere uno dei migliori governatori. Se potessi decidere io oggi, ecco il candidato si chiamerebbe Attilio Fontana. Poi ovviamente siamo una squadra, ci sono altre persone da coinvolgere, però dobbiamo correre".

Il riferimento sembra essere al centrodestra. Il leader della Lega deve fare i conti con gli alleati, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. I tre devono infatti decidere un nome comune e quello di Fontana sembrerebbe essere uno di questi. Intanto comunque l'attuale governatore lombardo non si è sbilanciato: "Entro l’estate vi farò sapere, al momento l'ago della bilancia è in equilibrio".

Da qui la frase di Salvini: "Attilio può dare la sua valutazione a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre... Si vota tra un anno, fretta non ne ho. A me interessa che si lavori a pieno ritmo, ci sono tanti progetti e tante strade. A me interessa che la squadra di Regione Lombardia lavori compatta poi quando ci sarà il timbrino ufficiale, può essere domani o fra sei mesi, a me interessa poco". Oltre a Fontana, gira voce che in lizza per la Lombardia ci sia il varesino Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia e Gian Marco Centinaio.

