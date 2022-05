Guido Crosetto e il pesante dubbio: "Livello infimo di alcuni ministri, perché non si può dire"

28 maggio 2022 a

Guido Crosetto zittisce tutti. Il fondatore di Fratelli d'Italia replica alla frecciata di un utente Twitter, che scrive così: "Scenario. Meloni premier e Salvini leader del principale partito alleato, dunque ministro di peso (Esteri? Interni?). Un governo a trazione Putin-Orban". E ancora: "Uno ambisce a migliorare o almeno a restare allo stesso livello, dopo aver avuto Draghi. O dobbiamo per forza accontentarci del peggio? Abbiamo o no un po’ di dignità?".

Da qui la sonora replica dell'imprenditore oggi fuori dalla politica: "Mi pare che anche il livello odierno di alcuni dicasteri, sia infimo. Solo che non si può dire perché c’è Draghi. Così come non si può dire a che punto siamo del PNRR". Una frase che ha zittito completamente il suo interlocutore. D'altronde Crosetto era stato chiaro.

Per lui Giorgia Meloni "è l'unica che ha rispettato gli impegni di coalizione per cinque anni. Lei non ha rotto un matrimonio per scappare con Conte e Draghi". Che Fratelli d'Italia faccia paura? "Mi chiedo perché debba fare paura Fdi al 22 o 23 per cento mentre stesso sentimento non suscitava Salvini quando era al 34 o Berlusconi quando toccò il 40". Eppure il sospetto del fondatore di FdI è che qualcuno cerchi e cercherà in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote alla leader.

