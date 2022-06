Giorgia Meloni contro Mario Draghi: "La mano di Goldman Sachs, come stanno svendendo l'Italia"

01 giugno 2022 a

a

a

Giorgia Meloni fiermaente e saldamente all'opposizione. La linea della leader di Fratelli d'Italia è chiara: parola agli elettori. E lo ha ripetuto anche durante la trasmissione radiofonica Non stop news su Rtl 102.5: "Evidentemente a Goldman Sachs interessa di più una classe politica che tenga insieme tutto e il contrario di tutto - ha tuonato in riferimento a Mario Draghi che ha alle spalle un'esperienza nella grande banca d'affari -. Con parlamentari disposti a consegnarsi e a svendere pezzi d’Italia pur di non andare a casa. Piuttosto che un governo scelto e legittimato dagli italiani per fare gli interessi degli italiani. Ma l’alta finanza internazionale non può essere più importante del giudizio degli elettori".

Una posizione condivisa con gli alleati di Lega e Forza Italia. Non a caso, con FdI al primo posto nei sondaggi, Matteo Salvini non ha escluso la possibilità che a diventare presidente del Consiglio sia proprio la Meloni. Nulla di cui stupirsi: "Anche il premier lo decidono gli italiani. Nella nostra coalizione funziona così". E ancora: "Nel centrodestra abbiamo la regola che l’ok al premier lo diano gli italiani con il loro voto".

Accadde lo stesso nel 2018, "quando la Lega fu il primo partito della coalizione, fui io a chiedere, nel rispetto delle nostre regole e del giudizio degli italiani, che l’incarico di formare il governo fosse affidato a Salvini. Mi pare normale che Salvini confermi l’esistenza di quella regola". Oltre alla coerenza, a premiare Fratelli d'Italia la forte coalizione interna. Come lo definisce la sua leader "il nostro partito è granitico". Per la Meloni la linea politica è condivisa da tutti, motivo per cui "non ha polemiche interne". Da qui la frecciata a leghisti e azzurri: "Seguo con interesse quello che accade negli altri partiti, e in particolare tra gli alleati. Ma non mi metto a sindacare nelle scelte o nelle dinamiche degli altri che, bisogna dirlo, sono del tutto normali".

