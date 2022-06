Peschiera del Garda, "a chi vince": la vergognosa foto che umilia l'Italia

03 giugno 2022 a

a

a

Una mega rissa tra baby gang di stranieri a Peschiera del Garda sta scatenando un vero e proprio caso politico. La Festa della Repubblica sul tratto di spiaggia di Castelnuovo del Garda si è trasformata in un round tra gang di stranieri. Insulti, sputi, botte e calci, il tutto davanti agli occhi dei passanti.

Santoro, Scanzi, Orsini e Travaglio? Perché Salvini deve molto attento (e farsi delle domande): l'affondo di Sallusti

Migliaia di ragazzi arrivati quasi tutti dal milanese avrebbero preso d'assalto la riva del basso lago di Garda. Ed è in questo contesto che si è consumata una rissa enorme, probabilmente per il furto di un portafoglio. Immediatamente è scattato l'intervento della polizia in assetto antisommossa. Sono volate manganellate contro i ragazzi per arginare gli scontri. Ma la rissa poi è sfociata in una vera e propria sfida contro le forze dell'ordine.

"Il giorno in cui presenta il conto a Draghi". Salvini fa saltare il governo? Indiscreto-Storace: la data da cerchiare in rosso

I poliziotti sono diventati il bersaglio degli stranieri e c'è anche chi urlava "a chi vince" mentre tentava di colpire un poliziotto. E su quanto accaduto a Peschiera è intervento l'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini: "C’è voglia di Lega, c’è voglia di serietà, c’è voglia di futuro, c’è voglia di certezze. Da italiano, mi sono vergognato guardando le immagini di Peschiera del Garda ieri dove baby gang di stranieri si prendevano a sprangate in spiaggia in mezzo a mamme e bambini, e speriamo che chi è al Viminale si risvegli da un lungo sonno...".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.