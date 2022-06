Michele Santoro? Non solo, tutti i nomi del partito "forza Putin": chi sarà il leader (e i servizi indagano)

06 giugno 2022 a

Forse sono solo a caccia di un po' di visibilità, come Michele Santoro, ma nel dubbio il Copasir sta indagando su Forza Russia, il partito di Putin in Italia. Un partito trasversale che magari vuole essere guidato dall'ex grillino Alessandro Di Battista e che comprende il pentastellato Vito Petrocelli e il sindacalista comunista Giorgio Cremaschi. Intanto il portavoce di Forza Russia protesta: "Ormai nel nostro Paese c'è un neo maccartismo dilagante, che continua a crescere e non credo si fermerà", afferma Petrocelli. "Non è una novità. Dal giorno in cui ho votato contro la risoluzione del governo sull'invio delle armi in Ucraina è sempre stato così. Non mi sorprende. È un clima che non mi piace, un neo maccartismo appunto, e non credo finirà".

Nel partito Forza Russia, riporta il Giornale, oltre a Santoro e Petrocelli ci sono il professor Alessandro Orsini, il giornalista Fulvio Grimaldi, lo storico Angelo d'Orsi, Luciano Canfora, Diego Fusaro. La lista dei filoputiniani, secondo quanto anticipa il Corriere della Sera, è in mano al Copasir che ha avviato una indagine conoscitiva, al netto della pericolosità delle posizioni espresse dai sostenitori dello Zar. Quello che si vuole anche capire è se ci sono flussi di denaro da Mosca volti a finanziare la propaganda del Cremlino in Italia e in Europa.

"Nessun commento", dichiara il presidente del Copasir Adolfo Urso. La sua vice, Federica Dieni, dice solo: "Stiamo facendo gli approfondimenti sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniere. Siamo in attesa di alcune risposte rispetto alle nostre richieste". Ma c'è davvero un partito di Putin in Italia? Di sicuro agli atti ci sarebbero una serie di note sia su soggetti russi sia su una serie di personaggi che invece farebbero da cassa di risonanza del Cremlino.

