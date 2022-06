Giuseppe Conte, "Per lui è finita": una pesante indiscrezione può stravolgere Conte e la politica italiana

10 giugno 2022 a

Mentre è impegnato nel tour elettorale in vista delle amministrative di domenica 12 giugno, Giuseppe Conte deve fare i conti con quanto sta emergendo nella causa intentata a Napoli dagli attivisti contro la votazione che si è tenuta lo scorso marzo sulla sua elezione a presidente. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l’ex premier avrebbe ricevuto il secondo mandato da leader del Movimento 5 Stelle.

Ciò significa che, nuovo statuto alla mano, Conte sarebbe già al secondo e quindi all’ultimo mandato da presidente grillino: dopo quattro anni in carica, non potrebbe più essere eleggibile. A infilarsi in questa situazione è stato il Movimento stesso, dato che i legali dei ricorrenti avrebbero posto rilievi sulla cooptazione di Beppe Grillo per la figura di leader: in sua difesa i 5 Stelle avrebbero sostenuto che quella non era la votazione per il primo, ma per il secondo presidente. Di conseguenza si sarebbe trattato di una votazione aperta a più candidati, senza rendere necessario l’intervento di Grillo in qualità di garante.

Secondo il Corriere della Sera, adesso il punto è un altro: come era possibile per gli attivisti e gli altri big del Movimento fare concorrenza a Conte se non c’era un invito a rendere note le candidature? In attesa che si trovi una soluzione a questo groviglio, il presidente grillino ha parlato dalla Puglia del peso di questa tornata elettorale: “Sono un ulteriore test che ci consentirà di affinare meglio questo dialogo che è in corso da tempo con il Pd”.

