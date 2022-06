Stefano Bonaccini "nel cuore di Mario Draghi". Filtrano voci da Palazzo Chigi, in ballo una poltrona pesantissima

10 giugno 2022 a

Stefano Bonaccini ed Eugenio Giani “d’ora in poi andranno a tutto gas”. Lo scrive Gianfranco Ferroni, che nella sua rubrica ‘Veleni in Piazza’ per il Tempo dà conto del fatto che i due presidenti di Regione sono stati nominati commissari straordinari per i rigassificatori rispettivamente di Emilia Romagna e Toscana. “Bonaccini e Giani sono nel cuore di Draghi”, avrebbe sostenuto un collaboratore del presidente del Consiglio.

Il quale ha già firmato i Dpcm di nomina dei due governatori. L’obiettivo dei nuovi commissari straordinari sarà quello di realizzare opere “finalizzate all’incremento della capacità di stoccaggio e rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti e saranno collegate alle reti di trasporto esistenti a livello regionale. I commissari Bonaccini e Giani comunicheranno alla Presidenza del Consiglio, al Ministro della Transizione ecologica e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze relative alla realizzazione delle opere nonché i progetti autorizzati”.

Inoltre Ferroni nella sua rubrica si è occupato anche del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del suo annuncio di assunzioni in massa all’Ama. “A via Calabria, sede di Invitalia - scrive Ferroni - c’è chi giura che sono tanti i dirigenti pronti ad entrare all’Ama. Non resta che attendere. Per la vecchia regola, cara alla politica, che quando si assume il personale bisogna fare spazio anche ad una ‘nuova’ classe dirigente. Specie se ben visti dal Partito democratico”.

