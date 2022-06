Matteo Salvini: "Letta ha rapporti con la Cina? Intervengano i servizi", scoppia il caso

11 giugno 2022 a

Matteo Salvini non usa giri di parole. Il leader della Lega mette nel mirino il segretario del Pd, Enrico Letta, e lo attacca a viso aperto. Il leader dem infatti si è schierato apertamente a favore della stretta sulle auto a benzina e diesel e ha appoggiato in modo chiaro la svolta Ue che dà il via libera alle elettriche a partire dal 2035 mettendo al bando le auto che usiamo oggi. Salvini è su una posizione opposta e di fatto ha voluto sottolineare l'esigenza di trovare una mediazione sul futuro dell'automotive.

La scelta dell'Europa mette a rischio migliaia di posti di lavoro e inoltre mette anche le mani nelle tasche degli italiani: è noto che le auto elettriche costino molto di più di quelle a benzina o gasolio. E così Salvini in modo provocatorio ha attaccato letta mentre si trovava a Il Salone del Mobile di Milano: "Mettere fuorilegge le auto a benzina e gasolio è da cretini perché inquini di più. O Letta ha legami con la Cina, interessi con la Cina o non si spiega. A questo punto intervenga il Copasir o i servizi segreti visto che va di moda. È una scelta che non si spiega perché non difendi l’ambiente, il lavoro e nemmeno il tuo paese, sono esterrefatto".

Parole, quelle di Salvini, che di certo non passeranno inosservate e di fatto il leader del Pd risponderà. Il duello tra i due va avanti da tempo e molto probabilmente si inasprirà in vista della campagna elettorale che ci porterà alle politiche.

