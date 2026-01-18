4 di Sera, Filini zittisce Fusani e sinistra: "Qualcuno è favorevole?"

Non c'è solo la sinistra politica a dire no a una stretta sulla sicurezza. Anche quella intellettuale si sta mobilitando. A 4 di Sera Weekend si parla di legittima difesa e violenza nelle scuole e la giornalista Claudia Fusani riassume alla perfezione tutti i "tic" del mondo che gira intorno a Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e sinistra.

"Da parte del centro-sinistra c'è una richiesta al governo di maggiore certezza della pena, di maggiori rimpatri di stranieri che vivono in Italia e non avendone diritto e che delinquono, tutte cose che purtroppo però non accadono e non per colpa dei magistrati, perché non ci sono sufficienti carceri", spiega la giornalista per poi attaccare il governo.

"Questo è un tema, quindi la sicurezza è quella cosa lì. Sul fatto specifico, ogni volta che succede qualcosa, una legittima difesa, Salvini questo pacchetto di sicurezza l'ha preparato a novembre, quando subito dopo l'assoluzione per Open arms ha ricominciato a parlare di sicurezza, perché è il tema su cui lui si sente di dare il meglio. Parlare di pacchetto sicurezza di fronte a un fatto come quello di La Spezia mi pare veramente che non c'entri assolutamente nulla".

"Però parliamo di un provvedimento di un governo che è formato da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, non parliamo di un provvedimento di Salvini e basta", le ricorda il conduttore Roberto Poletti. E a Fusani risponde Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, anche lui ospite del talk del sabato sera di Rete 4. Il nuovo decreto sicurezza "va a intervenire nei limiti di ciò che può fare un governo, che può fare il Parlamento, istituendo delle leggi che secondo me sono di buon senso. Voglio dire vietare la vendita di coltelli ai minori è di buon senso o no? C'è qualcuno che è favorevole a oggi vista la situazione che stiamo vivendo con ragazzi che entrano con dei coltelli a scuola, c'è qualcuno che è contrario a vietare la vendita dei coltelli a scuola?".

"Qui non capisco - prosegue l'onorevole di FdI -, la sinistra è favorevole alla vendita dei coltelli ai minori? Perché dovrebbe essere favorevole? E' di buon senso introdurre una norma...". "Ma l'ha preso da casa questo coltello, Filini", interviene l'altra conduttrice, Francesca Barra. "Allora che significa, che lasciamo libera comunque la vendita? - replica il deputato - C'è un problema oggettivo, non è da casa o meno, è che comunque girano troppi troppi coltelli tra i giovani e nelle scuole, vietarlo è di buon senso o meno, poi certo l'ha preso da casa, sì è vero, ma questo non si può ovviamente intervenire con una normativa, è molto difficile e qui interviene sicuramente l'aspetto più culturale".