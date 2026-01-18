Australian Open, Zverev sbrocca in pubblico: "Sempre queste str***e?"

Cominciano all'insegna del nervosismo gli Australian Open di Alexander Zverev. Il tedesco numero 3 del ranking Atp, spesso frustrato dalla "ingiocabilità" dei due fenomeni Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in conferenza stampa a Melbourne (dove nel 2025 arrivò in finale, sconfitto dall'altoatesino) trova il modo di fare polemica con un giornalista. Tutta colpa di una domanda a suo dire indiscreta e soprattutto evitabile.

"Ho sempre meno voglia di parlare con i media, per avere una vita più rilassata", ha premesso prima di scatenarsi. In Germania da tempo si fa un gran parlare della fine della sua relazione con Sophia Thomalla e della nuova donna nella sua vita, la modella Caro Dour. Una "invasione" della privacy che non va giù a Zverev.

"Le voci che circolano su? Immaginavo che tu me lo avresti chiesto. E no, a dire la verità non lo trovo affatto divertente - gela il giornalista suo connazionale davanti a tutti -. Siete sempre voi quelli che poi tirano fuori queste str***e. Io sono qui per giocare a tennis, tutto il resto delle cose che dite e fate voi...".

Sascha però non ha ancora finito: "Mi concentrerei di più sui fatti e non su come... Ci sono giornalisti a cui piaccio meno, e allora si può sempre orientare la storia nella direzione in cui si vuole scrivere. Ed è proprio questo che a volte mi dà un po' fastidio". Più chiaro di così non si potrebbe.