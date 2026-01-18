Sinner sbrocca in allenamento: Australian Open, allerta massima

Per un tennista, soprattutto per un fenomeno come Jannik Sinner, la racchetta è qualcosa di più di uno strumento di lavoro: è un prolungamento del braccio e spesso pure della testa. Serve simbiosi perfetta per performare al meglio. Ecco spiegato l'insolito nervosismo dimostrato in allenamento a Melbourne dall'altoatesino, numero 2 del mondo, alla vigilia del debutto agli Australian Open che affronterà da campione in carica, avendovi trionfato nel 2024 e nel 2025.

Per la nuova stagione, Sinner è passato a una nuova racchetta, una Head Speed MP 2026. Durante gli allenamenti, però, come dimostra un video condiviso su X da una pagina dei fan del fenomeno di San Candido, Jannik non sembra ancora in piena sintonia con il "gioiellino".

Dopo aver colpito di dritto da fondo campo, l'azzurro vede il lungolinea finire in rete. Visibilmente contrariato, si gira quindi verso coach Simone Vagnozzi che assiste alla sessione a bordo campo e guarda la racchetta facendola "rimbalzare" in mano, quasi a soppesarla. Sì, c'è qualcosa che non va. E il labiale lo dimostrerebbe: Jannik sembra dire infatti "la racchetta fa cag***re".

Un dettaglio non secondario a pochi giorni dal debutto contro l'ostico francese Hugo Gaston, confermato forse anche dal fatto che nell'ultima esibizione contro il forte canadese Felix Auger-Aliassime Sinner abbia scelto di giocare ancora con la sua vecchia racchetta.

