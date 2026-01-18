"Meloni appesa", la sinistra odia: dove appare questa scritta

L'odio della sinistra colpisce ancora. E l'obiettivo, come da tre anni e mezzo a questa parte, è ancora Giorgia Meloni. "Minacce al presidente del Consiglio e farneticazioni a imbrattare muri e vetrine del centro storico di Massa (Massa Carrara). La sinistra radicale, con evidenza, si 'confronta' attraverso modalità il cui risultato è soltanto quello di offendere e sporcare una zona della città".

La denuncia è di Alessandro Amorese, deputato apuano di Fratelli d'Italia, che riporta una serie di scritte apparse nel centro di Massa rivolte contro Meloni e anche contro Benjamin Netanyahu, accompagnate dal simbolo dell'anarchia.

"Condannando questi atti vigliacchi, ai quali quella sinistra ci ha abituati negli anni - aggiunge in una nota -, dato che seguono a quelli reiterati e anche molto recenti alla sede di Fratelli d'Italia, ribadiamo con forza che alcuna minaccia od offesa violenta fermeranno il nostro modo di fare politica in modo sano e democratico a Massa".

Per Amorese, "è chiaro che non sia accettabile per qualcuno che Fratelli d'Italia sia presente tra e per la gente. Se ne faccia una ragione, perché continueremo a esserlo con sempre maggior convinzione e radicamento".

