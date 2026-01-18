Filippo Timi interpreta Mussolini? "Ero giovane e...", altre lacrime rosse

Un altro "peccato originale" confessato per pulirsi la coscienza e, forse, compiacere il mondo dello spettacolo italiano da sempre schierato a sinistra, indipendentemente dal colore dei governi. Filippo Timi, proprio come Luca Marinelli, si pente di aver interpretato Benito Mussolini. Chissà, al cinema come in tv è forse vietato associare il proprio nome a quello del Duce. E dire che Timi, attore di vaglia e stimato, con carriera sfaccettata e multiforme, aveva recitato la parte del fondatore del fascismo in un film di qualità, diretto da un maestro che a tutto può essere associato tranne che alla destra, Vincere di Marco Bellocchio. Ma evidentemente non basta.

Luca Marinelli stroncato da Mughini: "A disagio per il Duce? Dire che sono allibito è niente" Giampiero Mughini, da sempre attento al mondo dell’arte e del cinema, così come alla storia del nostro Paes...

"Ero giovane, avevo 34 anni. Come il giovane Mussolini avevo quella fame, quella spregiudicatezza. Poi io, ringraziando l'universo, sono sempre stato spontaneamente buono. Dissi a Bellocchio che vedevo Mussolini come uno attraversato da un fiume nero", ha spiegato l'attore al Corriere della Sera.

Morrone, stoccata a Marinelli: "Gente che soffre per il ruolo del Duce e poi..." "NON mi sento parte di un cinema, quello ITALIANO, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi...