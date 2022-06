Palermo, exit poll: Lagalla quasi sindaco, centrodestra avanti nonostante lo scandalo ai seggi

12 giugno 2022 a

I primi exit poll sorridono al centrodestra in quel di Palermo, dove Roberto Lagalla è dato tra il 43 e il 47%. Il candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia con questi dati avrebbe vinto al primo turno. Molto lontano Franco Miceli (27-31), che è sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle e liste civiche.

La giornata a Palermo è stata caratterizzata dal caos che è scoppiato ai seggi, a causa del forfait improvviso di quasi un terzo dei presidenti designati per le elezioni amministrative. Probabilmente non è un caso che ciò si sia verificato in concomitanza con una partita di calcio molto importante per la città, con il Palermo che è stato promosso in Serie B grazie alla vittoria sul Padova. In apertura delle sezioni si è scoperto che 174 presidenti avevano rinunciato: ne è scaturito in molti casi un ritardo consistente nelle consegne delle schede elettorali.

“È gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l’insediamento - ha commentato Luciana Lamorgese - ovvero abbia rinunciato all’incarico, ritardando l’avvio delle operazioni di voto”. Su quanto accaduto "la Procura di Palermo - ha aggiunto la titolare del Viminale - valuterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune, competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti".

