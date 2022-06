Giorgia Meloni, l'insulto di Laura Boldrini: "Roba da Medioevo"

15 giugno 2022 a

Ancora una volta è partito l'assalto rosso contro Giorgia Meloni. Tutti in prima fila, voci autorevoli della sinistra, giornali e anche gli esponenti dei partiti. Non poteva mancare al coro d'odio Laura Boldrini. La paura di una crescita forte di Fratelli d'Italia in vista delle politiche (come già accaduto a queste amministrative) ha mandato fuori di testa tutta la sinistra. E così su Facebook l'ex presidente della Camera non ha mancato l'occasione per affondare il colpo sulla leader di FdI con un post al veleno: "Ma che società vorrebbe Giorgia #Meloni? Nel suo comizio tra i nostalgici del dittatore Franco in Spagna tratteggia una società cupa, vecchia, che cancella le differenze, nega i diritti e si allontana dall'Europa. Giorgia, siamo nel 2022...Il Medioevo è passato da un pezzo!".

E la Boldrini a quanto pare non ha fatto centro. Infatti qualche suo follower la critica in modo duro per quanto affermato e per queste parole (vergognose) contro la Meloni: "Condivido con lei Laura, ma invito tutti a non fare sfoggio di superiorità intellettuale e comportamentale, se la Giorgia guadagna consensi vuol dire che ciò che va a dire attecchisce negli italiani, i quali manifestano una insoddisfazione nella guida politica attuale", si legge tra i commenti.

Insomma la Meloni appartiene al Medioevo e non ce n'eravamo accorti. E che dire di chi ha scelto di votare Fratelli d'Italia alle amministrative? Si tratta del grande gioco della democrazia tanto caro alla sinistra, ma che va bene solo se a vincere sono i rossi.

