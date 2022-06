Sondaggio di Mentana, Meloni inarrestabile: nuovo balzo per FdI. Ma il M5s...Occhio a questi numeri

20 giugno 2022 a

Nuova crescita per Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia, nonostante le polemiche che hanno travolto la sua leader, registra un +0,3 per cento rispetto alla settimana precedente. A decretarlo il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 e presentato da Enrico Mentana lunedì 20 giugno. Stando a questi numeri, la Meloni passa dal 22,8 al 23,1 per cento. Cresce, anche se meno (+0,1), il Partito democratico. Con Enrico Letta i dem raggiungono il 21,3. Cifra che non basta comunque a sorpassare la rivale.

Terzo posto, come da settimane, per la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini cresce di un +0,1 punti percentuali toccando quota 15,1. Segue il Movimento 5 Stelle. Le polemiche interne, con la faida Conte-Di Maio, non ripaga e i grillini devono fare i conti con un -0,4 per cento, che li porta direttamente al 12,5. Cala, questa volta del -0,2 per cento, Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si attesta infatti al 7,4 per cento.

E ancora, in sette giorni guadagna un +0,3 per cento, Azione/+Europa (5,4). C'è poi quella che Mentana definisce la "banda del 2 per cento". Questa volta in testa c'è Italia Viva. Matteo Renzi rispetto allo scorso 13 giugno passa dal 2,5 al 2,6 per cento. È poi la volta di Sinistra Italiana, dal 2,3 al 2,6, Articolo 1, dal 2,5 al 2,4, e Italexit di Paragone ferma al 2,4. Insomma, la guerra ha cambiato gli scenari politici, con la Meloni premiata anche per la sua coerenza.

