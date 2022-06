Davide Casaleggio, "Conte disastroso": dopo Di Maio

23 giugno 2022 a

Davide Casaleggio, intervistato a Omnibus, su La7, oggi 23 giugno, parla della scissione del Movimento 5 Stelle, della gestione di Giuseppe Conte e dell'uscita di Luigi Di Maio. Il figlio di Gianroberto, guru del M5s, usa parole durissime contro il leader del Movimento: "Nell'ultimo anno c'è stata una 'non gestione', non ci sono più le scelte dal basso, non c'è più Rousseau". Tutte le scelte, prosegue Casaleggio, "sono state prese dall'alto in modo schizofrenico. È successo per Assange a dicembre, per l'Ogm, per il gas e le energie rinnovabili. Tutte scelte prese dall'alto in netto contrasto con il programma del 2018", osserva ancora.



L'intervista a Davide Casaleggio andata in onda a Omnibus

Insomma. sottolinea Davide Casaleggio, "la gestione Conte è stata disastrosa. Io non sposo né la linea di Di Maio né quella di Conte. A forza di infrangere le regole ora è difficile dire chi ne ha infrante di più". E ancora: "Di Maio dice che uno non vale l'altro ma io non vedo interlocuzione con la base da tempo. Gli iscritti e i cittadini sono difficili da gestire quindi si preferisce fare i giochi di palazzo".

E conclude: "Questa scissione apre uno spazio enorme da quando il M5s ha rinunciato a coinvolgere gli iscritti e i cittadini ed è lo spazio dell'astensione".

