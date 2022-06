Guido Crosetto sbrana Roberto Fico: "Un fatto gravissimo", caos in Parlamento

29 giugno 2022 a

a

a

Guido Crosetto ha rilanciato in un post pubblicato sul suo profilo Twitter lo screenshot di un messaggio che denuncia un fatto "gravissimo". Si legge nel whatsapp: "Paolo Trancassini di FdI intervenendo sull’ordine dei lavori, intende portare alla luce, come ha già comunicato alla presidenza della V commissione, che la scorsa settimana è stato contattato da uno studio legale che sosteneva di avere i pareri del governo sulle proposte emendative segnalate riferite al provvedimento in esame".

"Sono disperata, mi ha ammazzata". Il dramma di Paola Taverna: un uomo del suo staff...

E ancora, c'è scritto nel messaggio: "Fa presente, poi, che nella mattinata di oggi ha ricevuto un messaggio di posta elettronica inviato dal medesimo studio legale con la quale, alla luce delle considerazioni del ministero dell’Economia e delle finanze, si proponevano due riformulazioni alternative di un suo emendamento. Reputa che quello descritto sia un fatto gravissimo, rispetto al quale si riserva di intraprendere le azioni che riterrà più opportune, perché ritiene inaccettabile che soggetti esterni al Parlamento siano in possesso dei pareri che il governo ha intenzione di esprimere sui provvedimenti all’esame delle camere".

"Ha cambiato casacca". Bomba su Cacciari, con chi si schiera: choc dalla Gruber

Quindi il fondatore di Fratelli d'Italia si è rivolto al presidente della Camera: "Non è un fatto grave, è gravissimo, un vulnus istituzionale che meriterebbe una reazione di tutto il Parlamento, in primis Roberto Fico, per appurare i fatti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.