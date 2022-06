Guido Crosetto durissimo contro Beppe Grillo: "Roba da improvvisati ragazzetti"

28 giugno 2022 a

Non si fa che parlare di doppio mandato, con i Cinque Stelle in fremito e Beppe Grillo irremovibile. Eppure a dare una lezione all'ideatore del Movimento ci pensa Guido Crosetto. Dopo una lunga militanza, ma oggi fuori dalla scena, il fondatore di Fratelli d'Italia sa bene cosa significa la politica e per questo sbotta: "Il doppio mandato è una stupidaggine. Perché la Politica ha una sua professionalità, almeno dovrebbe. Non è un hobby che si coltiva saltuariamente e non è una cosa da delegare ad improvvisati ragazzetti che una volta fatta un po’ esperienza tornano a casa. Ci vanno se perdono".

Crosetto di fronte alla regola pentastellata che costringe a lasciare la poltrona a chi ha concluso due mandati non può che dirsi contrario. Un parere, quello espresso su Twitter, che non trova d'accordo gli utenti del web. Molti infatti ricordano: "Sono entrate persone senza arte né parte che resteranno per sempre incompetenti in quanto ignoranti e non vogliono più andarsene. Ma poi, scusi, non siamo a scuola e non è giusto essere governati da persone alle quali siamo noi a dover insegnare come si fa: intanto falliamo".

E ancora: "Vero tutto. Però bisognerebbe mandare a casa senza possibilità di riciclo, chiunque dimostri inadeguatezza, incompetenza e chi ha commesso errori enormi ai danni del paese. La politica italiana è piena di incapaci inciucioni, collusi che non pagano mai e che ci teniamo lì". In ogni caso Grillo ha già detto la sua: "Non voglio deroghe ai 2 mandati, è un nostro principio fondante". E così dopo aver perso Luigi Di Maio e altri sessanta parlamentari, il rischio è che il Movimento rimanga a corto di esponenti è sempre più reale.

