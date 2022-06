L'aria che tira, un sondaggio svela tutto: chi può vincere subito

30 giugno 2022 a

Il sondaggio Demopolis di Otto e Mezzo mostra bene quali sono i rapporti di forza dei partiti e fotografa la situazione politica in Italia anche dopo la tornata elettorale delle Amministrative. Secondo la rilevazione Demopolis a guidare la classifica dei partiti è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che tocca quota 23 per cento. Fratelli d'Italia si trova dunque col vento in poppa. L'ottima prestazione per quanto riguarda le liste di FdI alle amministrative ha dato slancio al partito della Meloni. Subito dietro al 22 per cento c'è il Partito Democratico di Enrico Letta. Al terzo posto, sul podio, c'è la Lega di Matteo Salvini al 15 per cento. E qui iniziano le noti dolenti.

Il Movimento Cinque stelle è sprofondato al 10,5 per cento. Un dato impressionante se si considera i livelli a cu era abituato il Movimento Cinque Stelle nella ultima tornata elettorale delle Politiche quando arrivò in Parlamento come prima forza politica in termini di consensi.

A seguire c'è Forza Italia con il 7,3 per cento e subito dietro Azione di Carlo Calenda che si attesta al 4 per cento. Di certo, soprattutto al centro, i giochi potrebbero cambiare in modo consistente e la politica ha già avviato il grande gioco per la corsa al Centro. Ma se si votasse oggi, come testimoniano bene questi numeri, la coalizione di centrodestra potrebbe vincere senza particolari problemi le politiche. Salvo ulteriori divisioni che stanno minando sempre di più il campo moderato.

