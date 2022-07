Draghi e Conte, l'incontro è anticipato alle 11. "L'Armageddon": crisi di governo?

06 luglio 2022 a

Crisi di governo, questione di ore. La situazione sul Dl Aiuti è talmente critica da costringere Mario Draghi ad anticipare l'incontro con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: i due si vedranno alle 11 a Palazzo Chigi, e non più alle 16.30 come previsto inizialmente. Anche per questo l'avvocato ha riunito già alle 9 il Consiglio Nazionale del Movimento. Al tavolo di Draghi presenterà i punti su cui 5 Stelle non intendono piegarsi: il superbonus, su cui manca l'accordo nella maggioranza è che ha costretto la Camera a far slittare il voto, ieri sera, nella speranza che dal faccia a faccia Draghi-Conte esca la mediazione definitiva.

Conte vuole conferme sul bonus edilizia, il premier vuole stroncarlo. In ballo c'è una fiducia al Dl Aiuti che i 5 Stelle potrebbero non votare, sancendo di fatto la fine dell'esecutivo e della maggioranza. Ma sarà una resa dei conti anche personale, dopo le presunte pressioni di Draghi su Beppe Grillo per rimuovere l'ex premier dalla guida del M5s, denunciate dal sociologo De Masi sul Fatto quotidiano la scorsa settimana.

Sarà, dunque, "il giorno dell'Armageddon", come lo chiama il retroscenista del Quotidiano Nazionale Ettore Maria Colombo. Uno showdown politico, e sarà importante capire come arriverà Conte al confronto. Vale a dire, se i 27 del "Consiglio allargato" dei grillini gli darà il mandato di rompere o se prevarrà la linea governista, che attualmente sembra in minoranza. E le tensioni esplose martedì nel vertice di maggioranza, con Movimento e Pd - alleati - incapaci di dialogare sul superbonus, non fanno presagire nulla di buono. Per Draghi, ovviamente.



