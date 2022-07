Omnibus, Lucia Azzolina polverizza Giuseppe Conte: "Non funziona in questa veste"

07 luglio 2022 a

Lucia Azzolina ha lasciato il Movimento 5 Stelle per seguire Luigi Di Maio nel suo nuovo progetto politico. L’ex ministra è stata ospite in studio a Omnibus, su La7, dove ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. A differenza di altri, non avrebbe pesato il vincolo del secondo mandato, essendo la Azzolina ancora al primo: più semplicemente, deve aver visto la barca che affondava e ha pensato bene di mettersi in salvo.

“Dopo aver fatto tre governi diversi - ha dichiarato l’ex ministra - il M5s avrebbe dovuto compiere una maturazione. Giuseppe Conte è stato un buon presidente del Consiglio e lo stimo per il lavoro che ha fatto, ma non è riuscito a portare il Movimento a una maturazione ulteriore: si parlava di nuovo corso, di linguaggio differente, e invece è accaduto esattamente l’opposto”. Sul secondo mandato, la Azzolina ha espresso il seguente punto di vista: “Non ci si può attorcigliare su questo vincolo, ai cittadini non gliene può fregare di meno”.

Inoltre secondo l’ex ministra le beghe interne del M5s non sono finite, nonostante l’uscita di Di Maio: “Conte e Grillo continueranno la loro diatriba sul secondo mandato. Conte era piaciuto da premier perché era moderato e rassicurante, ma oggi stanno provando a trasformarlo in qualcos’altro. Non può essere lui il barricadero, non funziona in questa veste”. Infine sull’addio ai 5 Stelle: “Non è vero che era organizzato tutto da settimane, io l’ho saputo il giorno stesso. Mi sono presa del tempo e ho deciso”.

