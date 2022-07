Giorgia Meloni tradita da Flavio Tosi: "Il video e l'audio rubato che lo dimostrano"

08 luglio 2022 a

Il "tradimento" di Flavio Tosi a Giorgia Meloni e al centrodestra. "Ora pancia a terra per far vincere Damiano Tommasi", cioè il candidato del Pd a Verona. Questa la promessa che l'ex sindaco, candidato al primo turno sostenuto da Forza Italia e centristi, avrebbe fatto ai dem che si stavano per giocare il ballottaggio contro il sindaco uscente Sboarina, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega. Tosi, dopo essersi vista rifiutare da Sboarina la proposta di apparentamento per blindare la vittoria al secondo turno (nel complesso, il centrodestra era nettamente maggioranza a Verona), avrebbe dunque scelto di usare le sue forze per "vendicarsi" dello sgarbo ricevuto spostando il suo pacchetto di voti verso Tommasi, "il nemico del suo nemico", nonostante l'accordo politico di sostegno reciproco siglato da i tre maggiori partiti della coalizione.

Sboarina, Tosi e il "gran rifiuto": cosa c'è davvero dietro la fatal Verona del centrodestra



A provare il "tradimento", spiega il Tempo, ci sono "un video e un audio dell'intervento alla convention di AreaDem (la corrente di Dario Franceschini) a Cortona domenica scorsa del consigliere comunale veronese Pd Federico Benini, il più votato della lista Dem e di tutto il centrosinistra". Benini, una settimana prima del ballottaggio, ha chiamato Tosi ottenendo rassicurazioni sul suo appoggio. "Pancia a terra per Tommasi", sarebbe stata la strabiliante risposta di Tosi. "Il video e l'audio 'incriminati' - scrive ancora il Tempo - sono finiti nelle chat degli esponenti locali più in vista dei partiti, FdI in primis" ed "è inevitabilmente giunto sul tavolo dei rispettivi dirigenti nazionali".

Il sondaggio che ricompatta il centrodestra: chi vincerebbe se si votasse oggi





"Grave, incomprensibile e imbarazzante il silenzio di Forza Italia sulle rivelazioni del consigliere Pd di Verona che attribuisce a Tosi frasi con le quali il candidato sindaco di FI avrebbe assicurato il sostegno a Tommasi in vista del ballottaggio contro l'uscente Sboarina- è il commento del capogruppo FdI alla Camera Francesco Lollobrigida -. Non aver preso le distanze dalle affermazioni dell'esponente di sinistra, aver evitato, finora, di smentire con fermezza questa ipotesi e le dichiarazioni di Tosi sembrano confermare quanto accaduto. Fare chiarezza è il minimo che ci si possa aspettare da un alleato che dovrebbe condividere progetti, programmi e valori comuni del centrodestra e che vede nella sinistra un avversario da sconfiggere".

