Rocco Casalino, "cosa ha mostrato sul telefonino". E poi è sparito: giallo-M5s

Che fine ha fatto Rocco Casalino? Pare che per ora Giuseppe Conte abbia deciso di metterlo "in panchina, lasciandolo defilato": questa la versione offerta sia dai suoi amici che dai suoi nemici, stando al retroscena di Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Ma quale sarebbe il motivo di questa scelta? Secondo alcune voci, il leader del M5s vorrebbe tutelare il suo braccio destro "in vista della fase successiva". Interrogato sulla situazione, invece, Casalino cerca sempre di evitare le domande.

Nel suo articolo sul Corsera, poi, Labate svela un altro importante dettaglio: "Nelle ultime apparizioni in pubblico, anche se si trattava di due cene separate per festeggiare il compleanno, agli amici (prima cena) e ai parenti (seconda cena) Casalino aveva mostrato sul telefonino l’anteprima del comunicato che avrebbe annunciato l’uscita dei 5 Stelle dalla maggioranza". Poi però il colloquio tra Conte e Draghi avrebbe cambiato tutto. Pare che anche ai suoi interlocutori di Lega e Pd Casalino avesse parlato di "uscire dalla maggioranza". Alla fine, come si è visto, è andata diversamente e Casalino sembra essere sparito.

Cosa succederà quindi nel futuro dell'ex portavoce di Conte? Sul Corsera si legge che gli sarebbe stata promessa una candidatura alle prossime Politiche: "Quella è agli atti e difficilmente qualcuno potrà rimangiarsela". Per ora il piano sarebbe quello di restare nell'ombra, a meno che non succeda qualcosa di imprevisto: "Il giorno che Conte decidesse di togliere l’appoggio a Draghi, la mano delle mosse successive tornerebbe a essere quella di Casalino".

