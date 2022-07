Silvio Berlusconi, Giovanni Toti apre il fuoco: "L'abito blu non è solo suo..."

12 luglio 2022 a

Giovanni Toti ha ripreso la polemica con Silvio Berlusconi sullo schieramento centrista. Intervenuto ai microfoni di radio Rtl 102.5, il governatore della Liguria ha dichiarato che con il Cavaliere “non litigo da molto tempo, ha le sue idee rispettabilissime e gli voglio bene, ma nessuno può dire che l’abito blu è solo suo e nessun altro può indossarne uno uscendo la mattina”.

Insomma, Toti rivendica la presenza di altri soggetti politici, compreso il suo, che possono fare da traino per l’area centrista: “Mi pare che Forza Italia oggi rappresenti un pezzo di storia importante di questo Paese, certamente rappresenta un partito presente numericamente in modo significativo in Parlamento, ma nelle ultime elezioni non è stato in grado di raccogliere tutto il consenso degli elettori che raccoglieva una volta. Evidentemente c’è bisogno anche di altro”. Come Italia al centro, il soggetto politico riconducibile a Toti: “Mi auguro che possa avere una sua vita, arrivare alle prossime elezioni politiche, allearsi, costruire un pezzo di storia politica di questo Paese”.

A proposito di alleanze, il governatore della Liguria pensa già al post-elezioni: “Serve dare un equilibrio a questo Paese, ci sarà bisogno necessariamente di alleanze parlamentari, di dare risposte agli italiani e non vorrei rivivere una legislatura come quella che abbiamo appena visto, dove tutti i partiti sono alleati con tutti i loro avversari, con frutti molto modesti dal punto di vista politico”.

