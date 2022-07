Controcorrente, Sallusti: "In ogni caso il governo Draghi è morto"

14 luglio 2022 a

Cala il sipario, il governo guidato da Mario Draghi è morto. In ogni caso. Qualunque cosa accada. Questa l'estrema sintesi del pensiero di Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ospite in collegamento a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4.

La puntata è quella di ieri sera, mercoledì 13 luglio, le ore caldissime in cui veniva ufficializzato il "no" alla fiducia sul dl Aiuti dei grillini, che usciranno dall'aula al momento del voto. Un "no" che apre la crisi: Draghi era stato chiarissimo, senza il "sì" alla fiducia di Giuseppe Conte e i suoi sarebbe salito al Quirinale da Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. E così sarà, per quanto il capo dello Stato con assoluta probabilità lo rinvierà alle Camere. A meno di improbabili e clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto.

E a fare il punto sulla situazione, a poche ore dal "giovedì nerissimo" del governo, come detto c'è Sallusti. Il quale spiega: "Non credo ci sia un punto politico su cui trovare il compromesso, perché altrimenti lo avrebbero già trovato - premette -. Può essere che in zona Cesarini salti fuori un punto di convenienza. Ma a quel punto cambierebbe, il governo Draghi muore stasera. Sia che domani mattina non ci sia più, sia che domani mattina per qualche misterioso motivo, appunto, di convenienza ci sia. Questo non è un bene, andare avanti a governare con un governo che in realtà non c'è. In ogni caso oggi si chiude una storia", conclude Sallusti. Per il governo insomma è finita. In ogni caso.

