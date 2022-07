M5s, "fuori dall'Aula" e anche dal governo? L'atto finale

13 luglio 2022 a

È durata un’ora in più del previsto il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Entrando nella sede, Giuseppe Conte era apparso piuttosto teso in volto, consapevole di dover prendere una decisione politica che in ogni caso avrà ripercussioni pesanti. I senatori grillini non prenderanno parte domani, giovedì 14 luglio, al voto di fiducia sul decreto Aiuti: è questo l’orientamento che emerge dalla riunione, ma non è ancora chiaro se avverrà anche l’uscita dal governo.

Alla Camera si svolgerà l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati, che sarà cruciale per decidere il destino del Movimento: in molti spingono per lasciare la maggioranza, con la palla che poi passerebbe al Quirinale. Per andare avanti Mario Draghi dovrebbe rimangiarsi la parola, avendo dichiarato di non essere disponibile per un altro esecutivo, senza il Movimento 5 Stelle a sostenerlo: eppure i numeri ci sarebbero per andare avanti anche senza Conte… Ma evidentemente non la pensa così la Lega, che ha già fatto sapere che "se i 5 Stelle escono dall'Aula, la maggioranza non c'è più: basta con litigi, minacce e ritardi, parola agli italiani".

Molto dipenderà dalle dichiarazioni del leader grillino: se motiverà la scelta con un’ostilità al provvedimento ma non al governo, quest’ultimo potrebbe rimanere in piedi, sia numericamente che politicamente. Sono però diversi gli scenari da considerare: di certo c’è che la decisione di uscire dall’aula sul voto di fiducia apre ufficialmente la crisi, il resto è tutto da vedere. Già nel pomeriggio erano filtrate indiscrezioni secondo cui Sergio Mattarella farà il possibile per andare avanti con Draghi, anche a costo di cambiare la maggioranza.

