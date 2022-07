L'aria che tira, Alessandra Moretti sfotte Conte: "Lui alla Festa dell'Unità?", perché non lo vuole

14 luglio 2022 a

a

a

Alessandra Moretti non usa giri di parole: "Giuseppe Conte non invitato alla Festa dell'Unità? Questione di disponabilità". Ai microfoni de L'Aria che tira, la parlamentare dem torna sulle polemiche per l'esclusione del leader Cinque Stelle dalla festa democratica. Un segnale abbastanza chiaro per Giuseppi che ora si trova fuori da tutto. Anche gli alleati dem lo avrebbero mollato e si vocifera di un Enrico Letta inviperito per questo balletto estenuante dell'ex premier 5s che tiene col fiato sospeso il governo.

"Insoddisfatto": la frase che può innescare lo tsunami sul governo, tutto finito?

Il mancato invito alla Festa dell'Unità va letto in questa direzione. Lo strappo minacciato dal leader M5s preoccupa e non poco largo del Nazareno che vorrebbe una pax tra Conte e il premier fino alla fine naturale della legislatura. Infatti Enrico Letta sarebbe attivissimo nelle telefonate con Giuseppi per avere garanzie su un passaggio indolore al Senato del dl Aiuti.

"Chiedetelo a lui...". Il tono di Draghi preoccupa Mattarella: il retroscena terremoto

Letta a quanto pare vorrebbe circoscrivere lo strappo grillino al nodo termovalorizzatore. Ma un Aventino dei 5s in Senato potrebbe portare alla rottura totale con Draghi che ha già annunciato che non vede un altro governo a sua guida senza i Cinque Stelle. Insomma la situazione è esplosiva. E il "no" dei dem per Conte alla Festa dell'Unità non fa altro che aumentare le tensioni all'interno del campo giallorosso che di fatto non esiste già più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.