Italia Viva contro M5s: "Aprono la crisi? Vi ricordiamo come si fa"

Il Movimento 5 stelle vuole la crisi di governo? Bene, risponde Italia viva, allora si faccia da parte, molli gli incarichi. È quanto scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto di Iv. "Glielo spieghiamo Teresa Bellanova, Elena Bonetti e io come si fa: si lasciano gli incarichi, ci si dimette. Poi il governo vada avanti senza grillini: con più Draghi e meno Conte, noi lo diciamo da sempre, l'Italia ha solo da guadagnare".

Difficile dargli torto. All'epoca della crisi del governo Conte II il leader di Italia Viva Matteo Renzi aprì la crisi e Bellanova, Bonetti e Scalfarotto si dimisero per far arrivare Mario Draghi, appunto. Oggi invece il Movimento 5 stelle vuole la crisi ma anche tenersi le poltrone.

Una posizione surreale che viene espressa perfettamente dal senatore grillino Gianluca Castaldi, il quale a SkyTg24 ha detto: "Per noi non c’è nessuna crisi di governo, noi ci siamo". E ancora: "Che problema c’è? Ci limitiamo a uscire dall’Aula, visto che il regolamento del Senato, a differenza della Camera, non consente di votare la fiducia e dire no al provvedimento. Non ritiriamo i ministri, non chiediamo rimpasti, nemmeno la sostituzione dell'odiato Luigi Di Maio, di fiducie ne voteremo tante altre". Insomma, un delirio.

