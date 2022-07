Giorgia Meloni: "Questo il governo dei migliori? Basta, pietà: elezioni subito"

14 luglio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non usa giri di parole. La ledaer di Fratelli d'Italia va in pressing per le urne e di fatto chiede alla maggioranza di ritirarsi e di deporre le armi per ridare la parola agli italiani. La crisi che è stata innescata dal Movimento Cinque Stelle per la Meloni diventa la miccia che può far esplodere l'esecutivo.

"Meloni premier? Sa, Forza Italia...". Cav, la risposta che gela la leader FdI

La leader di Fratelli d'Italia chiede dunque un ritorno immediato alle urne dopo la salita al Colle di Draghi: "L’Italia non può restare ostaggio di litigi e beghe di Palazzo. Bisogna tornare al voto per dare alla Nazione un Governo forte, coeso e che faccia realmente gli interessi degli italiani".

Governo, ecco perché a Salvini e alla Lega non conviene rompere

La Meloni ha poi ribadito anche sui social la sua posizione che di fatto è una sola e chiara: voto subito per ridare la parola agli elettori che non si esprimono dal 2018: "Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento del costo delle materie prime, rischi sull’approvvigionamento energetico, crisi alimentare. E il governo ‘dei migliori’ è immobile, alle prese con i giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!". Secondo le ultime rilevazioni, come ad esempio quella Swg per TgLa7, Fratelli d'Italia sarebbe la prima forza politica del Paese con il 23,5 per cento dei voti. E forte di questi numeri, la Meloni tenta subito di serrare i ranghi del centrodestra: "In questa fase delicata, il centrodestra di governo prenderà decisioni comuni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.