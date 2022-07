Domenico De Masi, la profezia: "Quanto guadagna Conte con la crisi. E se torna Di Battista..."

14 luglio 2022 a

Domenico De Masi è favorevole alla decisione di Giuseppe Conte di non votare la fiducia sul decreto Aiuti. D’altronde il sociologo ha praticamente scatenato la crisi di governo con quella sua intervista al Fatto Quotidiano in cui aveva svelato una confessione fattagli da Beppe Grillo, che avrebbe ricevuto pressioni da Mario Draghi per sbarazzarsi politicamente di Conte.

“Dall’inizio del governo Draghi a oggi - ha dichiarato De Masi a Radio24 - il M5s ha perso 7-8 punti percentuali. È chiaro che la permanenza nel governo non fa che dimagrirli. Avanti di questo passo, fra sei mesi scomparirebbero. Qualcosa Conte dove fare e lo ha fatto”. Così però rischia di trascinare a fondo l’Italia e di farle perdere un premier autorevole, che ha ridato credibilità al Paese anche all’estero, dove infatti guardano con sgomento quanto sta facendo il M5s, tra l’altro in un momento storico così delicato. “È la mossa per sopravvivere, è indispensabile”, ha affermato De Masi, secondo cui adesso Conte può valorizzare il Movimento.

“Porta almeno il 12% e garantisce un gruzzoletto di voti. Se torna Di Battista qualche voto in più lo prendono - è il parere del sociologo - Conte può completare quella lunga marcia per trasformare il Movimento in partito”. Infine De Masi ha citato Bettino Craxi come esempio positivo per Conte: “Non ha mai avuto più dl 14% eppure ha governato. Quindi non è un’operazione così miope come in tanti descrivono”.

