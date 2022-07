Fabiana Dadone, il fotomontaggio imbarazza il ministro M5s: gestaccio a Draghi

14 luglio 2022 a

I Cinque Stelle trovano il tempo anche di farsi del male da soli. Dopo il rifiuto di votare la fiducia a Draghi sul dl Aiuti, i grillini adesso danno il via anche alle campagne social per raccontare, anche in modo ironico, la scelta di mandare tutto all'aria in un momento di crisi profonda per il Paese. E come riporta l'Adnkronos un fotomontaggio che sta rimbalzando sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora passati con Di Maio, sta imbarazzando e non poco uno dei ministri dell'esecutivo Draghi.

La foto infatti ritrae la ministra Fabiana Dadone, in quota 5 Stelle, nei panni della contestatrice che, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell’Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario Draghi, allora presidente della Bce, al grido di "Fine alla dittatura".

A postarlo il compagno di vita della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che accompagna la vignetta con un messaggio: "Consiglio dei ministri come lo immagino io". Una presa di posizione, quella del compagno della Dadone che di certo da ancora di più fiato all'ala oltranzista dei Cinque Stelle che ha voluto la rottura totale con Mario Draghi. Ma di certo quella vignetta non si addice a un ministro che fa parte dello stesso governo a cui il suo Movimento ha negato la fiducia...

