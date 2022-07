Sergio Mattarella, "cancellati tutti gli impegni": cosa sta succedendo al Quirinale

16 luglio 2022 a

Ha disdetto tutti gli impegni previsti per settimana prossima il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'incontro di giovedì con un Mario Draghi "molto furioso" e "pronto a lasciare" e la telefonata di ieri in cui il premier si è mostrato ancora una volta "fermo" sulle suo posizioni, il capo dello Stato si sta preparando al peggio e ha cancellato la visita in Piemonte, a Stresa e Verbania, dove era previsto un incontro con il presidente tedesco Franklin-Walter Steinmeier. Riporta il Giornale che Mattarella ha chiuso anche tutti i canali di comunicazione: "Sono i giorni del silenzio", "il presidente della Repubblica non interferisce nelle dinamiche interne".

Insomma, bisognerà aspettare mercoledì quando Draghi si presenterà davanti alla Camere. Si limiterà a fornire delle "comunicazioni" sulla rottura del patto di maggioranza o ci sarà un dibattito seguito dal voto di fiducia? Difficile dare una risposta alla domanda delle domande ma al Quirinale c'è ben poco ottimismo. Si vedono "pochi spiragli". Due parole che indicano tutta la prudenza ma anche la scaramanzia e la consapevolezza che questa volta per Mattarella sarà complicato fare il miracolo. Se il premier ha deciso di dimettersi lo farà. Al limite potrà proseguire per l'ordinaria amministrazione.

Mattarella ora si aggrappa a due risultati parziali che ha ottenuto: ha evitato che Draghi abbandonasse Palazzo Chigi ed è riuscito a portare la questione in Parlamento guadagnando tempo.

