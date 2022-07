Giorgia Meloni, tam-tam: "I ministri del suo governo", i nomi di una squadra da urlo

19 luglio 2022 a

Giorgia Meloni si prepara al voto anticipato. La leader di Fratelli d'Italia vede come concreta l'ipotesi di un ritorno alle urne e così da qualche tempo, secondo alcune indiscrezioni riportate da Repubblica, starebbe lavorando a una sorta di lista dei ministri per un eventuale governo di centrodestra. Nonostante i veti di Salvini e Berlusconi, la Meloni è convinta di poter mettere le mani su palazzo Chigi e di conquistare la premiership in caso di ritorno alle urne. Va detto che in caso di Draghi bis, le porte dei seggi si spalancherebbero comunque nella prossima primavera e a prescindere da tutto la Meloni vuole arrivarci preparata.

E così su Repubblica emergono alcuni nomi per un'ipotetica squadra di governo. Tra i protagonisti del prossimo governo di centrodestra potrebbero esserci Guido Crosetto alla Difesa o a un'autorità delegata per la Sicurezza. Tra i nomi si fa anche quello di Giulio Tremonti, ma l'ipotesi dell'ingresso in un nuovo governo moderato da parte dell'ex ministro del Tesoro, appare remota. Poi ci sarebbe anche l'ipotesi di Giampiero Massolo agli Esteri. Ma anche quella di Elisabetta Belloni, che è attualmente direttrice del Dipartimento informazioni e sicurezza. Per la Giustizia in pole position ci sarebbe Carlo Nordio che è stato tra gli ospiti dell'assemblema milanese di Fratelli d'Italia di qualche mese fa.

Agli Interni la casella verrebbe riempita da Matteo Piantedosi, prefetto di Roma ed ex capo di gabinetto di Matteo Salvini. Luca Ricolfi potrebbe essere il nome per il Ministero del Lavoro. All'Economia Carlo Messina o Domenico Siniscalco, già al Tesoro col governo Berlusconi. Tra gli altri nomi ci sarebbe anche quello di Roberto Cingolani, attualmente ministro alla Transizione energetica. Tra gli uomini di partito per un posto al governo ci sono Francesco Lollobrigida e Giovan Battista Fazzolari. Si tratta solo di ipotesi, ma di certo dietro le quinte del partito di Giorgia Meloni ci si prepara già per gli incarichi di governo...

