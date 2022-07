Flavio Briatore: "Gentaglia, la soluzione migliore", lo sfogo sulla crisi di governo

18 luglio 2022 a

a

a

Flavio Briatore ha la soluzione alla crisi di governo: cacciare il Movimento 5 Stelle. Per l'imprenditore "la cosa più importante è levare di mezzo il Movimento 5 Stelle. Sono incapaci e distrutti, gentaglia. Poi qualunque soluzione va bene". A non andare giù a Briatore le continue minacce all'esecutivo Draghi da parte di Giuseppe Conte. Minacce culminate con il mancato voto sul dl Aiuti.

"Cosa penso di chi vende pizze a 4 euro": schiaffo a Napoli, come gode Briatore | Video

"Hanno dimostrato la loro totale incapacità professionale - prosegue su Affaritaliani.it - sono degli scappati di casa. L'Italia non merita di essere rappresentata da questa gente. Io continuerei anche con Draghi, ovviamente senza grillini, però probabilmente la soluzione migliore sono le elezioni a ottobre. Ad agosto non succede niente, in settembre si fa la campagna elettorale e in ottobre si vota".

Crazy Pizza costretto a chiudere, Briatore: "Roba da terzo mondo", un caso a Roma

E se Giorgia Meloni si accaparra la sedia di Palazzo Chigi ben venga: "Giorgia è molto preparata e se il popolo le darà fiducia è giusto che vada a Palazzo Chigi, sempre che lei lo voglia fare. Non c'è assolutamente da preoccuparsi per un eventuale governo Meloni, c'è da preoccuparsi oggi per i 5 Stelle. Conte ha dimostrato di essere completamente incapace, il nulla, un sabotatore. L'unica soluzione per gli italiani è levarsi dai piedi i 5 Stelle, poi va bene anche il voto, ma la priorità oggi è questa". Occhi dunque puntati su mercoledì, giorno in cui il premier Mario Draghi si recherà in Parlamento.

"I giovani scappano per colpa tua": soldi, lo sfregio dello scrittore a Flavio Briatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.