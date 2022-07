Renato Brunetta, "cosa sta per fare Berlusconi": si riapre tutto?

20 luglio 2022 a

Le mosse sono tutte da decifrare. La crisi di governo che pare essere sull'orlo del baratro potrebbe avere esiti imprevedibili. La partita che si sta giocando è su due fronti ormai chiari: da un lato la voglia di alcuni partiti di tornare alle urne, dall'altro il piano di alcuni pezzi della maggioranza di proseguire l'esperienza di governo con Draghi a palazzo Chigi. Nel pomeriggio il documento presentato al Senato da Roberto Calderoli ha chiarito quali sono i piani della Lega.

Il Carroccio infatti ha messo nero su bianco che lo scenario più gradito in via Bellerio è quello che prevede un governo a guida Draghi ma senza i 5 Stelle in maggioranza. Una risoluzione che potrebbe spaccare definitivamente spaccare il fronte governista. Ma in queste ore frenetiche bisogna porre attenzione alle parole e agli spifferi del Palazzo.

E così adesso è Renato Brunetta a darci la chiave per capire quale possa essere il finale di questa situazione così ad alta tensione. E il ministro della Funzione Pubblica prova a decifrare quali possano essere le mosse del Cavaliere: "Berlusconi ha sempre avuto senso di responsabilità che farà prevalere anche stavolta". "Loro - dice Brunetta parlando di Fi e Lega - pensano di aver vantaggio andando a votare, pensano di vincere anche se a vincere sarà Meloni. Ma come si va alle urne con l'inflazione al 18 per cento e lo spread alle stelle?". Parole chiare che potrebbero nuovamente riaprire la partita.