Mario Draghi, "ecco perché draghi non è salito al Colle": come può finire la crisi

Come mai Mario Draghi ha deciso di non salire questa sera al Colle e dimettersi? Quando è stato chiaro che al Senato Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle non avrebbero votato la fiducia al governo, il premier ha lasciato l'Aula. Tutti pensavano stesse andando da Sergio Mattarella. E invece no. Dal capo dello Stato non ci è andato. Stando ad alcune voci, ci andrà domani mattina. Mentre secondo altri non ci andrà affatto, almeno per ora.

Secondo Dagospia, Draghi vorrebbe "completare l'iter parlamentare prima di presentarsi al Quirinale". "Ecco perché non andrà stasera da Mattarella - si legge sul portale di Roberto D'Agostino - aspetta di essere umiliato anche alla Camera dei Deputati". Pare che questo sia stato uno dei suggerimenti arrivati all'orecchio del presidente del Consiglio. Adesso comunque non resta che attendere la giornata di domani, giovedì 21 luglio, per capire cosa ne sarà della maggioranza di governo.

Intanto quanto successo al Senato ha segnato profondamente Forza Italia. Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari regionali, ha deciso di lasciare il partito dopo la scelta degli azzurri di non votare la fiducia a Draghi. Così facendo - ha detto Gelmini - Fi avrebbe voltato le spalle agli italiani. In disaccordo col suo gruppo anche il senatore Andrea Cangini, che in aula ha dichiarato: "Dopo aver votato la fiducia per 55 volte al governo Draghi e sentito quello che ha detto oggi non v'è un fatto politico che cambi il mio voto. Voterò la fiducia".