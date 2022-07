Giuseppe Conte massacrato al telefono: "Gli italiani ci impalano". Crisi, i 40 minuti più folli

21 luglio 2022 a

Fino a 40 minuti prima Giuseppe Conte avrebbe dato l'ok alla fiducia. "Allora rimaniamo così, io farò di tutto coi miei per arrivare a questo punto. Noi votiamo la fiducia a Draghi ma ritiriamo i ministri dal governo. Tanto per evitare equivoci: diciamo sì alla fiducia ma il nostro, da stasera, diventa un appoggio esterno", avrebbe detto il leader del Movimento 5 stelle in una delle quindici-sedici riunioni con i suoi. Scrive Tommaso Labate in un retroscena sul Corriere della Sera che a metà pomeriggio Conte dopo essersi confrontato con Dario Franceschini e Francesco D'Incà nella stanza del Senato in uso alla capogruppo Mariolina Castelloni e con gli altri due leader Enrico Letta e Roberto Speranza - "Allora siamo d'accordo?" - si era convinto: "Siamo d'accordo, io ci provo". "Fiducia sì, ma subito dopo i nostri escono dal governo e il mio diventa un appoggio esterno".

Una posizione conciliante che dura però sono quaranta minuti. Dopo aver sentito le parole durissime di Draghi Conte li richiama e grida: "Ma l'avete sentito quello che ha detto Draghi nella replica? Io dovrei chiedere ai miei di votare la fiducia a una persona del genere? Qui non si tratta della mia dignità personale, quella non dipende certo da Draghi e comunque me ne fregherei. Qua si tratta di chiedere ai senatori del M5S di votare la fiducia a uno che ha appena calpestato la dignità politica di tutto il Movimento".

Stefano Buffagni cerca di salvare il salvabile e al telefono sbotta: "Che vi avevo detto? Ve l'avevo detto o no che se iniziava una crisi così al buio, poi finiva male? Io vivo in mezzo a gente che si spacca la schiena. Gli italiani ci impalano tutti, dal primo all'ultimo politico. E fanno bene". Intanto il centrodestra stacca la spina. E Conte a questo punto decide di sfasciare tutto: "Draghi ci ha insultato. Ha insultato le proposte politiche del Movimento. Ma non si è limitato a insultarci. L'ha fatto con livore". Quel che segue lo sappiamo e alla fine di tutto il leader chiede: "Ma secondo voi Mattarella che cosa fa adesso?"...