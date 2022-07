Elisabetta Casellati, "attaccata alla poltrona? Il suo segreto...". La foto che fa il giro d'Italia

22 luglio 2022 a

Elisabetta Casellati è salita al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le dimissioni del premier Mario Draghi. La presidente del Senato è stata immortalata seduta a fianco al capo dello Stato al Quirinale. Se si guarda bene l'immagine si può notare che la sua camicia a fiori è praticamente identica alla stoffa della poltrona sulla quale è seduta. La foto sta già facendo il giro del web. Il giornalista Alessio Viola l'ha rilanciata sul suo profilo Twitter con una battuta ironica: "Non è essere attaccati alla poltrona, il segreto è essere la poltrona".

Il post ha scatenato il popolo social. "Non è forse l’attaccamento alla poltrona esso stesso poltrona?", scrive uno. "Se non la vedono rimarrà a fare il presidente del senato fino al 2050", commenta un altro. "Ecco cosa intendono quando dicono 'Personalizzare le poltrone a tua scelta'", si legge. E ancora: "Ogni camicetta una poltrona in pendant. Sai quanto andiamo a risparmiare di tappezziere?". "E fu così che rimase Presidente del Senato a vita", si ironizza. "Evidentemente in tappezzeria era avanzata della stoffa", "qualcuno spieghi alla Casellati che le Camere sono state sciolte, non può rimanere e quel trucchetto non è sufficiente".