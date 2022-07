Silvio Berlusconi, "si candida al Senato": scatta la vendetta finale

22 luglio 2022 a

Silvio Berlusconi è pronto. La chiamata alle urne scattata con lo scioglimento delle Camere di fatto riapre tutti i giochi nella politica di casa nostra. Come abbiamo più volte ripetuto, secondo gli ultimi sondaggi di fatto il centrodestra potrebbe vincere a mani basse. E così il Cavaliere sente già l'odore della vittoria e a quanto pare sarebbe pronto a candidarsi in Senato. Una vera propria vendetta sul passato.

Un vero e proprio ritorno dopo l'estromissione di qualche anno fa per mano delle toghe. A confermare questa ipotesi è il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani: "Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. Si candida certamente in Senato. Berlusconi si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale". Insomma il Cavaliere scalda i motori. E lo fa a modo suo, preparando una campagna elettorale come ai vecchi tempi basata sull'entusiasmo. E per capire bene le intenzioni di Berlusconi basta dare un'occhiata al primo punto annunciato del programma di Forza Italia: l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro.

"Nel nostro programma c’è l’aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c’è l’impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale", ha fatto sapere il Cavaliere. Insomma la macchina per la campagna elettorale si è messa in moto e il ritorno di Berlusconi in Parlamento sarebbe una grande rivincita per la nostra democrazia.