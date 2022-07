Silvio Berlusconi, Oliviero Toscani sbrocca e insulta: "Basta. Di lui..."

22 luglio 2022 a

Oliviero Toscani deve fare i conti con le dimissioni di Mario Draghi. Il fotografo, dalle ben note tendenze politiche, si dice deluso e non risparmia nessuno eccetto il Partito democratico. Toscani definisce questa crisi di governo "idiota" messa in atto da "incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale".

Raggiunto dall'Adnkronos nel giorno in cui l'ipotesi di voto anticipato diventa sempre più reale, Toscani sbotta: "Stavamo facendo qualcosa di interessante. Chi ha prodotto tutto questo veramente è politicamente poco intelligente. Non è giudicabile quello che sono riusciti a fare". La colpa? Del centrodestra: "E poi ancora Berlusconi, basta non se ne può più. Ma chi è Casini? Draghi è un altro pianeta, in politica e in tutto. È un vero politico moderno. Siamo qui a parlare di una cosa folle e stupida. Tutto questo, poi, per fare cosa? Sono a bocca aperta".

Pier Ferdinando Casini, nonostante il testo della risoluzione su cui il premier ha posto la fiducia, non si è risparmiato. È stato lui infatti il primo a prendere la parola al Senato dopo il presidente del Consiglio: "Voglio fare un appunto a lei perché dagli amici veri ci si deve aspettare quel piccolo aiuto alla verità. Lei - ha tuonato in riferimento a Draghi - è qui oggi non solo perché glielo hanno chiesto gli italiani, ma perché non c’è stato un voto di sfiducia in parlamento. Anzi nonostante la dissociazione di un gruppo, ha espresso dei numeri importanti che hanno saldato quel rapporto di fiducia che lega il governo al parlamento e il parlamento al popolo". E infine, la stoccata: "Se evochiamo gli italiani seguiamo la strada di chi invoca le elezioni".