Rocco Casalino, nuovo impiego in politica: Conte gli dà un seggio in Parlamento

Dopo essere stato "licenziato" da Davide Crippa, Rocco Casalino trova un nuovo "impiego". L'ex portavoce di Giuseppe Conte sarà candidato capolista con i Cinque Stelle in Puglia. Pochi giorni fa per il fu gieffino arrivò una doccia gelata: nessun rinnovo del contratto con il gruppo grillino della Camera. "Con la presente - era stata la mail arrivata a Casalino - le comunichiamo che il 15 luglio il suo contratto scade e non è richiesta più alcuna prestazione da parte sua".

Stando a quanto riferisce Il Giornale l’ex portavoce dell’allora premier Giuseppe Conte avrebbe incassato la garanzia di un posto certo nel listino bloccato nel collegio pugliese, in una regione dove il Movimento aveva visto l'elezione del proprio sindaco. D'altronde all'attuale leader pentastellato oltre a Casalino è rimasto, dopo le numerose defezioni, solo Mario Turco. E proprio Turco, assieme a Conte, prima delle elezioni aveva promesso la reindustrializzazione, entro luglio, di una fabbrica tessile chiusa da tempo con 70 operai licenziati.

Risultato? La promessa non è stata mantenuta. Ma non solo, perché anche in Puglia il consenso grillino è sempre più basso. Un dettaglio notato dallo stesso Partito democratico che sull'alleanza ci ha ripensato. "Nessuna coalizione che ha fatto cadere il governo", sono state le parole charissime di Enrico Letta, segretario dem.