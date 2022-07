Meloni avverte Salvini e Berlusconi: "Senza accordo sul premier, niente governo insieme"

25 luglio 2022 a

Giorgia Meloni mette le mani avanti. Con i sondaggi che la danno in testa e il centrodestra che ha sempre professato: "Chi ottiene più voti diventa premier", ora la leader di Fratelli d'Italia avverte: "Se non dovessimo riuscire a metterci d'accordo su questo, non avrebbe senso andare al governo insieme. Confido che si vorranno confermare, anche per ragioni di tempo, regole che nel centrodestra hanno sempre funzionato, che noi abbiamo sempre rispettato e che non si capisce per quale ragione dovrebbero cambiare oggi".

Insomma, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sono stati avvisati. Quelli che stanno per arrivare saranno comunque giorni intensi. Il voto previsto per il 25 settembre è arrivato quasi a sorpresa, ma già i partiti si sono scatenati. "Non ci facciamo intimidire - prosegue intervistata dal Tg5 in merito alla campagna elettorale -. E penso anche che la sinistra abbia bisogno di inventare una macchina del fango contro di noi, perché non può dire niente di concreto e di vero. Noi non abbiamo bisogno di inventare una macchina del fango contro di loro perché possiamo banalmente raccontare i disastri che hanno prodotto in Italia negli ultimi 10 anni al governo".

Certo è che la leader di FdI ha le idee chiare. Tra i vari temi da affrontare quello sul presidenzialismo, i problemi economici con "un sostegno all’economia reale, a chi vuole lavorare, alle aziende che assumono". Senza però dimenticare la parte sociale che va dai giovani ai meno giovani.