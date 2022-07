Brunetta sbrocca contro Salvini: "Sai a cosa devi pensare?", il colpo più basso

26 luglio 2022 a

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Renato Brunetta. "Invece di occuparsi di affari che non lo riguardano, Salvini si preoccupi dell'esodo dei suoi elettori, che hanno abbandonato la Lega negli ultimi due anni al ritmo di un punto al mese", scrive il ministro della Pubblica amministrazione in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Caro Matteo, il prezzo dell'irresponsabilità, dal Papeete al Draghicidio, si paga. Auguri", conclude Brunetta.

Un attacco, quello dell'ex forzista che arriva dopo una durissima dichiarazione del leader della Lega che ai microfoni di Rtl 102.5, aveva accusato lui e Mariastella Gelmini: "Mi stupisce che gente eletta con il centrodestra, che ha governato per il centrodestra fino a ieri poi, allegramente, come Brunetta e Gelmini, dicono vado a sinistra. Io ho la stessa tessera di partito da 30 anni. Non mi piacciono quelli che passano dal Milan all'Inter, dalla Roma alla Lazio, da destra a sinistra. Quelli che cambiano partito da sera a mattina non rispettano gli elettori".

Anche la Gelmini ha risposto a tono a Salvini: "Per essere chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto da Salvini che, con la complicità di Forza Italia, ha voltato le spalle all’Italia e a molti elettori di centrodestra, pur di rincorrere Meloni e non perdere altri consensi".