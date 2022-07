Giorgia Meloni, allusione sessuale in prima pagina su Repubblica: "Stomachevole"

27 luglio 2022 a

a

a

La prima pagina di Repubblica su (o forse sarebbe meglio dire "contro") Giorgia Meloni fa esplodere Fratelli d'Italia. La foto della leader accompagnata dal titolo "Il diktat", relativo alle parole pronunciate all'indirizzo degli alleati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ("Senza un accordo sul premier, niente governo insieme"), avrebbe un retrogusto molto malizioso e decisamente volgare. Con cui la politica c'entra veramente poco o nulla.

Dopo Berlusconi Emmott picchia la Meloni: "Fascista? Qual è il suo vero problema"



"Stomachevole - denuncia la deputata meloniana Carolina Varchi in una nota -. Una chiara e volgare allusione sessista contro Giorgia Meloni. Questo non è giornalismo libero ma solo machismo da taverna". E così si riaccende l'attenzione su alcuni dettagli per così dire sottovalutati, a una prima occhiata. "Chiediamo a tutte le donne, incluse quelle di sinistra, di ribellarsi a questa volgarità e mancanza di rispetto", rincara la deputata di FdI Augusta Montaruli.

Macchina del fango e allarme-fascismo? "Quanti voti spostano": la sentenza sulla Meloni

Leggermente più velate, ma non meno dure, le parole di condanna di Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d'Italia: "A Repubblica non bastava infarcire quotidianamente il giornale di articoli che insultano, attaccano e diffamano Meloni e FdI. Era troppo poco, hanno raggiunto un nuovo livello, superato altri confini: quelli della decenza, del buon gusto e del rispetto". Roba da rimpiangere pure la "normale" strumentalizzazione.