Giorgia Meloni, il retroscena: "Sono preoccupata", la telefonata a Mario Draghi

Giorgia Meloni e Mario Draghi hanno sempre avuto stima e rispetto reciproci. Archiviata la polemica sui "pieni poteri" sollevata dalla leader di Fratelli d'Italia prima della caduta del governo - alla quale il premier ha risposto con un lapidario "è il Parlamento che decide. Quindi niente richiesta di pieni poteri! Va bene?" - i due hanno riaperto il canale del dialogo. Del resto, il presidente del Consiglio dimissionario ha spesso aperto le porte di Palazzo Chighi alla Meloni con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto e diverse occasioni di confronto.

L'ultima sarebbe avvenuta proprio in queste ore. Riporta il Giornale in un retroscena che "il tenore delle telefonate di questi ultimi giorni sia stato piuttosto confidenziale". La leader di FdI è sempre stata apprezzata per la sua coerenza e correttezza da Draghi nonostante le divergenze. Per questo la Meloni non ha esitato a chiamarlo per "manifestargli i suoi timori sullo scenario che si prospetta in autunno". "Sono preoccupata", gli avrebbe detto al telefono.

Giorgia, infatti, non pensava che il governo sarebbe caduto così velocemente e credeva quindi di avere davanti a sé ancora diversi mesi per prepararsi per guidare Palazzo Chigi. Ma come ben sappiamo non è andata così. E ora la presidente di Fratelli d'Italia è "preoccupata" in particolare per la sfida difficilissima che con ogni probabilità sarà chiamata ad affrontare: "Ci aspetta un autunno complesso", avrebbe sussurrato al telefono.