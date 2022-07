In Onda, Maria Elena Boschi umilia Bersani: "Ma ve lo ricordate?"

29 luglio 2022 a

a

a

Un'alleanza di Italia Viva con Calenda, Di Maio, Fratoianni è possibile? Maria Elena Boschi, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, nella puntata del 28 luglio, fa chiarezza: "Ci sono dei temi, il rigassificatore, il lavoro, mettiamo giù dei punti. Vediamo chi ci sta. Quello che non possiamo fare sono delle alleanze solo elettorali perché non sono convincenti per i cittadini e non durano un giorno. Vi ricordate Bersani nel 2013 quando fece l'accordo con Sel? Non hanno resistito insieme più di un mese in Parlamento. Quello non è serio". "La credibilità delle alleanze è sui patti che si fanno prima", prosegue la Boschi. "Il problema sono i veti".

Qui l'intervento di Maria Elena Boschi a In onda

"Pd allucinante, democrazia in pericolo": il terrore di Mario Giordano, cosa può accadere al voto

Rispetto al caso sollevato da La Stampa sulle presunte ingerenze russe sulla Lega per la caduta del governo Draghi, Maria Elena Boschi afferma: "Noi come Italia Viva abbiamo chiesto che ci sia un momento di confronto con il governo per cercare di approfondire elementi in più su questa vicenda perché, se confermata, sarebbe gravissima". E aggiunge: "Che ci sia dialogo tra parlamentari e ambasciate è normale, è usuale, non è usuale che un Paese con il quale c'è un conflitto aperto possa addirittura cercare di influenzare le scelte di partiti che hanno una rappresentanza parlamentare anche molto consistente e che possono incidere su scelte del governo. Mi auguro per il nostro Paese che non sia così e che ci siano elementi per smentire questa notizia".